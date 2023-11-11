Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем

Президент Сирии Башар Асад призвал арабские страны полностью свернуть политические контакты с Израилем для завершения боевых действий в секторе Газа.

Он подчеркнул, что необходимо предпринять эффективные шаги, а не словесную риторику для остановки этого конфликта.