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В Иране выразили благодарность ХАМАС за сопротивление Израилю

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю. Его слова в ходе экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде передает РИА Новости.

Президент Ирана Раиси: мы целуем руки ХАМАС за его сопротивление Израилю
© РИА Новости

«Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за его сопротивление израильскому режиму», — сказал Раиси.

Ранее стало известно, что президент Ирана прибыл на саммит в Эр-Рияде в традиционном палестинском шарфе куфия.

6 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США связывались с исламской республикой, чтобы уведомить о стремлении добиться прекращения огня в секторе Газа.

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До этого президент Раиси заявлял, что государства, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла также говорила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей.

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