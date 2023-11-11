В Киеве пригрозили атаками по энергоинфраструктуре России

Министр энергетики Украины пригрозил ударами по энергосистеме РФ
Украина «открыта для возможности нападения» на российскую нефтегазовую инфраструктуру, если этой зимой Москва усилит атаки на украинскую энергосистему. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico.
Заявление украинского чиновника прозвучало в Вашингтоне, после его встречи с представителями администрации Байдена и законодателями.
В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «ответит», если этой зимой Россия усилит атаки на киевскую энергосистему.
Когда Галущенко спросили, может ли «ответ» Зеленского включать в себя нападение Украины на нефтегазовые объекты России, он ответил: «Это было бы только справедливо».
«Отвечая [на нападение России], мы бы ответили тем же подходом, атаковав их энергетическую инфраструктуру», — сказал Галущенко.
Галущенко подчеркнул, что он не является военнослужащим украинской армии и не обсуждал возможные российские энергетические цели с представителями правительства США.
При этом Галущенко является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Politico констатирует, что подобная агрессия Киева «может открыть дверь для новых потрясений на мировых энергетических рынках».