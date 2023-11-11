В ЕС допустили интеграцию Молдавии без Приднестровья

Янис Мажейкс, глава делегации Евросоюза в Молдавии, выразил надежду на то, что в среднесрочной перспективе удастся решить приднестровскую проблему. Вместе с тем, заметил он, ЕС не исключает включение республики в организацию без спорного региона, пишет РИА «Новости».

Мажейкс пояснил, что Брюссель продолжает поддерживать поиск мирного решения территориального конфликта. В ЕС полагают, что смогут решить проблему до вступления Молдавии в союз, уточнил чиновник.

Вместе с тем, заметил глава делегации, не исключаются и другие варианты. Он добавил, что Брюссель не желает столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта.