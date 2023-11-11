Центр Киева на два дня остался без отопления и горячей воды

В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, а также три других района столицы остались на два дня без отопления и горячей воды, сообщают в пресс-службе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

По информации пресс-службы, в ближайшие несколько дней будут проводиться технические ремонтные работы на теплоисточнике, обеспечивающем теплом часть Печерского, Днепровского (на левом берегу Днепра), Голосеевского, Соломенского районов Киева (на правом берегу Днепра), передает РИА «Новости».

При этом коммунальная компания отмечает, что ремонт вызваны необходимостью выполнить внеплановые меры по повышению надежности теплоснабжения на время отопительного сезона.