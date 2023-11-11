Протестующие заблокировали здание в Малаге с канцлером Шольцом

Сотни протестующих собрались возле здания правительства в испанском городе Малага. Там премьер-министр Испании Педро Санчес проводил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы оказались заблокированы в помещении, так как протестующие не давали им выйти.

«Днем сотни людей собрались перед правительственным представительством в Малаге, где исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. <…> Cотни людей стояли у дверей, чтобы не дать им выйти», — сообщили журналисты французского телеканала France News 24.

Демонстранты выступали против правления Санчеса, который был избран на свой пост без голосования. Премьера называли предателем. Также против него высказывались и более жестко.