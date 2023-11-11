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Президент Чехии: Украина начнет переговоры с Россией в 2024 году

В 2024 году Украина окажется под большим давлением и будет вынуждена начать переговоры с РФ о прекращении конфликта. Так считает президент Чехии Петр Павел, сообщает Financial Times.

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© globallookpress.com

По его словам, в следующем году пройдут выборы в России и США. Возможно, они также состоятся на Украине, хотя там против народного волеизъявления активно выступают Зеленский и его окружение, ссылаясь на военное положение.

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Тем не менее, политическая ситуация в 2024 может серьезно измениться. Помимо выборов сыграют роль усталость от конфликта и давление со стороны тех, кто от него пострадал. Киев будет вынужден все это учитывать.

«Все эти в конечном итоге может привести к переговорам», — сказал Павел.

Ранее в Госдуме заявили, что действия Киева в конфликте с Россией напоминают забег загнанной лошади.

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