Кличко подтвердил данные о сильных взрывах в Киеве

В левобережной части Киева произошли сильные взрывы. Данные об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Мэр добавил, что вызовов спасателей служб из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) не поступало. Местные жители вызвали врачей, так как услышали сильные взрывы, но пострадавших не обнаружили.

Ранее о двух взрывах в Киеве утром в субботу, 11 ноября, сообщало Reuters. Перед этим в столице Украины, а также в Киевской области, объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты Минцифры страны.