Маск скрылся от курьеров бывшей жены
Миллиардер Илон Маск на протяжении недели скрывался от курьеров, нанятых певицей Граймс, бывшей женой бизнесмена. Об этом пишет Business Insider.
По данным издания, Граймс судится с Маском по вопросу опеки над их общими тремя детьми.
В период с 13 по 20 октября курьеры посетили 12 мест, где мог находиться предприниматель. Они побывали на космодроме, промышленных площадках, в офисах.
Журналисты пояснили, что один из курьеров даже наведался в принадлежащую бизнесмену конюшню.
В результате, документы были оставлены у представителя службы Space X, а также в офисах других компаний, владельцем которых является Маск. По закону, до 29 ноября предприниматель до 29 ноября должен подтвердить их получение.
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