В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки.

Позднее сигналы были объявлены в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.