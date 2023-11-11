В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки.
Позднее сигналы были объявлены в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
В красной зоне также продолжают находиться Киев и Киевская область. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о возможной работе ПВО.