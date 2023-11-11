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В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В Киеве объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки.

Позднее сигналы были объявлены в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красной зоне также продолжают находиться Киев и Киевская область. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о возможной работе ПВО.