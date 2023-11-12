Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильской армии превысило 11 тысяч. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передает РИА Новости.

По данным медицинского ведомства, число погибших составляет 11180, также ранения получили 28 тысяч человек.

2 ноября Минздрав анклава сообщал о гибели девяти тысяч человек, то есть за 10 дней погибли порядка двух тысяч человек.