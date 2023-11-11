Еще 30 грузовиков с помощью въехали в сектор Газа через КПП "Рафах"

По меньшей мере 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в пятницу в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"30 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 22 грузовика доставили в анклав продукты питания (395 тонн), 3 - медицинское оборудование (30 тонн), 2 - воду (57 тонн), еще 3 - смешанные грузы (58 тонн). Как указывается в сообщении, помощь предоставлена ООН и Египетским обществом Красного Полумесяца.