В Соединенных Штатах заявили, что Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине . Так высказался политик Аджаму Барака.

Теперь же, по его мнению, настоящая катастрофа для американской внешней политики разразилась на Ближнем Востоке. Ответственность за это он также возложил на Штаты.