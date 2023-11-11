В США обвинили собственную страну в провоцировании конфликта на Украине
В Соединенных Штатах заявили, что Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине. Так высказался политик Аджаму Барака.
«Некомпетентность администрации Байдена является продолжением дилетантизма администрации Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине», - написал Барака в соцсети Х.
Теперь же, по его мнению, настоящая катастрофа для американской внешней политики разразилась на Ближнем Востоке. Ответственность за это он также возложил на Штаты.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что украинского президента Владимира Зеленского предупредили о скорой катастрофе.