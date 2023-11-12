Медведчук связал конфликты на Ближнем Востоке и Украине

Украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Freilich заявил, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает "костяная политика" США.

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По его словам, Вашингтон объявил насилие главным инструментом международной политики, поэтому эскалация на Ближнем Востоке была предрешена.

Медведчук отметил, что конфликт на Украине вытесняется с первых полос СМИ, поскольку на повестке дня стоят военные действия на Ближнем Востоке, однако мало кто говорит связи двух конфликтов

. "Их связывает костяная политика США, которые считают, что нужно действовать дубиной, когда нужно использовать высокоточный скальпель, мудрость и милосердие", - сказал он.