СМИ: больница "Аш-Шифа" в секторе Газа осталась без электричества

"Взрывы в районе больницы "Аш-Шифа" угрожают жизням пациентов и беженцев, нашедших убежище в этом месте. Кроме того, больница остро нуждается в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе [для генераторов]", - приводит Tasnim слова представителя ведомства.