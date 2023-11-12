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СМИ: больница "Аш-Шифа" в секторе Газа осталась без электричества

Медицинский центр "Аш-Шифа", расположенный в секторе Газа, был полностью отключен от электроснабжения, израильские ВВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

СМИ: больница "Аш-Шифа" в секторе Газа осталась без электричества
© ТАСС

По его данным, район больницы подвергся "массированной бомбардировке ВВС Израиля", вокруг здания идут боестолкновения между палестинскими бойцами и израильскими военным.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жизнь пациентов медицинского учреждения и укрывшихся там беженцев в опасности.

"Взрывы в районе больницы "Аш-Шифа" угрожают жизням пациентов и беженцев, нашедших убежище в этом месте. Кроме того, больница остро нуждается в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе [для генераторов]", - приводит Tasnim слова представителя ведомства.