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КНДР пообещала дружить с Россией против США

КНДР и Россия будут дружить и дальше, а Соединенные Штаты, в случае эскалации конфликта в Юго-Восточной Азии получат скоординированный ответ. Об этом заявили власти Северной Кореи.

КНДР пообещала дружить с Россией против США
© РИА Новости

«Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами – Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться, а любые попытки США и их сателлитов, нацеленные на нарушение мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, будут сталкиваться с мощным и координированным ответом самостоятельных суверенных государств», - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление МИД страны.

МИД Северной Кореи отметил, что Штаты патологически не переваривают дружественные отношения между независимыми государствами мира.

Ранее «СП» писала о том, что между КНР и США возникли серьезные проблемы.

МИД КНДР обвинил Блинкена в обострении напряженности на Корейском полуострове