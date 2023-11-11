КНДР пообещала дружить с Россией против США

«Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами – Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться, а любые попытки США и их сателлитов, нацеленные на нарушение мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, будут сталкиваться с мощным и координированным ответом самостоятельных суверенных государств», - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление МИД страны.