КНДР пообещала дружить с Россией против США
КНДР и Россия будут дружить и дальше, а Соединенные Штаты, в случае эскалации конфликта в Юго-Восточной Азии получат скоординированный ответ. Об этом заявили власти Северной Кореи.
«Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами – Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться, а любые попытки США и их сателлитов, нацеленные на нарушение мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, будут сталкиваться с мощным и координированным ответом самостоятельных суверенных государств», - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление МИД страны.
МИД Северной Кореи отметил, что Штаты патологически не переваривают дружественные отношения между независимыми государствами мира.
Ранее «СП» писала о том, что между КНР и США возникли серьезные проблемы.