Немцы столкнулись с проблемой после начала СВО на Украине

Жители Германии из-за жесткой экономии, к которой они были вынуждены прибегнуть после начала военного конфликта на Украине, стали принимать душ с холодной водой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью немецкой газеты Berliner Morgenpost.

«Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что в прошлом году 51% респондентов признались, что стали принимать душ реже, короче или холоднее, чем до эскалации ситуации на Украине. В этом году об этом заявили уже 57% опрошенных немцев.

Berliner Morgenpost подчеркивает, что каждый второй житель Германии уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами и как минимум 19% планируют это сделать.

Также газета собрала ряд советов для тех, кто не хочет платить огромные деньги за потребление воды. Рекомендации также включают быстрое принятие душа вместо ванны и советы мыть овощи и фрукты не под проточной водой, а в мисках.