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Немцы столкнулись с проблемой после начала СВО на Украине

Жители Германии из-за жесткой экономии, к которой они были вынуждены прибегнуть после начала военного конфликта на Украине, стали принимать душ с холодной водой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью немецкой газеты Berliner Morgenpost.

Немцы столкнулись с проблемой после начала СВО на Украине
© depositphotos.com

«Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что в прошлом году 51% респондентов признались, что стали принимать душ реже, короче или холоднее, чем до эскалации ситуации на Украине. В этом году об этом заявили уже 57% опрошенных немцев.

Berliner Morgenpost подчеркивает, что каждый второй житель Германии уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами и как минимум 19% планируют это сделать.

Также газета собрала ряд советов для тех, кто не хочет платить огромные деньги за потребление воды. Рекомендации также включают быстрое принятие душа вместо ванны и советы мыть овощи и фрукты не под проточной водой, а в мисках.

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