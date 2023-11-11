Спикер конгресса США прокомментировал возможность импичмента Байдена

Для запуска импичмента президента США Джо Байдена не хватает доказательной базы. Такое мнение выразил спикер палаты представителей Майк Джонсон, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post.

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», — заявил он.

Ранее на этой неделе республиканец Майк Джонсон встречался с однопартийцами центристских взглядов.

Как указывает The Washington Post, Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения Джо Байдена от власти с учетом его постоянно падающего рейтинга и малого количества предвыборных голосов.

Газета напоминает, что нижняя палата конгресса, которая находится под контролем Республиканской партии, ведет расследование в отношении Джо Байдена. Оно призвано доказать вовлеченность президента США в бизнес-махинации его родственников, которые торговали именем лидера Белого дома по всему миру.

Однако даже если члены конгресса проголосуют за импичмент Джо Байдена, демократическое большинство в сенате не позволит отправить его в отставку.