В США предложили план предотвращения шатдауна

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления. Об этом сообщает Fox New.

Он представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Часть из них, связанная с энергетикой, транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января.

Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля. В документе ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Отмечается, что законодатели планируют проголосовать по проекту спикера во вторник, 14 ноября.

30 сентября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства на 45 дней, до 17 ноября, несмотря на то, что раскритиковал его за отсутствие помощи Украине. До этого документ был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса Соединенных Штатов.