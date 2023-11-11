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ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи

Германия и несколько других членов ЕС протестуют против идеи предоставить Киеву новую военную помощь в размере до 20 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного дипломата, передает РИА Новости.

ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи
© ТАСС

«План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — сообщил он в беседе с изданием.

Дипломат уточнил, что одной из стран, которая активно выступает против этой идеи, оказалась Германия. По его словам, у ФРГ возникло много вопросов касательно инициативы, так как запрашиваемая сумма финансовой помощи весьма крупная.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил в течение ближайших четырех лет выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь.

Агентство напоминает, что внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан в марте 2021 года для укрепления международной безопасности и повышения способности предотвращать конфликты. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. В прошлом году члены ЕС решили выплатить компенсацию тем странам, которые предоставили Киеву военную помощь, и это привело к истощению средств EPF раньше срока.

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