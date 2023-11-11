ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи

Германия и несколько других членов ЕС протестуют против идеи предоставить Киеву новую военную помощь в размере до 20 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного дипломата, передает РИА Новости.

«План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — сообщил он в беседе с изданием.

Дипломат уточнил, что одной из стран, которая активно выступает против этой идеи, оказалась Германия. По его словам, у ФРГ возникло много вопросов касательно инициативы, так как запрашиваемая сумма финансовой помощи весьма крупная.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил в течение ближайших четырех лет выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь.