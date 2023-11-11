ФБР изъяло мобильные телефоны у "черного Трампа"

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса мобильные телефоны и iPad. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, сотрудники ФБР подошли к главе города на улице и конфисковали у него как минимум два мобильных телефона и iPad.

«Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием», — отметил Адамс.

Мэр обратил внимание, что ему «нечего скрывать».

До этого силовики провели обыск в доме Брианны Саггс, которая собирала средства для предвыборной кампании Адамса в 2021 году. Адамса подозревают в том, что он мог получать незаконные пожертвования, в том числе от властей Турции.

В сентябре в США назвали мэра Нью-Йорка «черным Трампом» из-за высказываний о мигрантах.