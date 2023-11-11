Премьер Израиля Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

Нетаньяху заявил в социальной сети X, что ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле, передает РИА «Новости».

По словам политика, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, призывает их покинуть районы боевых действий, а в палестинском движении ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить перемещения людей в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита.

«Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль», – заявил Нетаньяху.