Украина допустила уступки в вопросах языка и нацменьшинств

Ради вступления в Европейский союз Украина может пойти на уступки в вопросах национальных меньшинств и языка. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов , передает ТАСС со ссылкой на «Украинского радио» .

«Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС», — заявил он в эфире, добавив, что в этом нет ничего сложного.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины Ольга Стефанишина проинформировала, что власти намерены изменить правила использования языков национальных меньшинств в школах, чтобы повысить свои шансы на инициацию переговоров о вступлении страны в ЕС. Газета пишет, что вопрос о языковых правах румынского и венгерского меньшинств на Украине сегодня главное потенциальное препятствие на пути к официальным переговорам Брюсселя с Киевом. Премьер Венгрии Виктор Орбан выражал готовность наложить вето на этот процесс, обвиняя Киев в нетерпимости.