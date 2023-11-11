Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными

Израиль безосновательно и нелегитимно бомбит сектор Газа, убивая тысячи детей, женщин и стариков, еврейскому государству нужно остановиться. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня бомбят мирное население. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают», – сказал Макрон в эфире BBC.

Бомбардировки сектора Газа еврейским государством не имеют никаких оснований и никакой легитимности. Французский лидер призвал Израиль остановиться. Единственным выходом из ситуации, сложившейся в Газе, являются гуманитарная пауза и прекращение огня, считает Макрон. Он также заявил о необходимости оказывать финансовую помощь странам Ближнего Востока, чтобы не допустить их втягивания в израильско-палестинский конфликт.