В Сан-Франциско стартует саммит АТЭС

Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) уже завтра стартует в Сан-Франциско. Оно знаменует собой окончание года председательства США. Об этом пишет РИА Новости.

АТЭС — международное объединение, цель которого заключается в помощи развитию инвестиций и торговли между экономиками стран из состава организации. В АТЭС входят 20 стран, включая Россию, США и Китай. Саммит в Сан-Франциско продлится с 11 по 17 ноября.

В прессе предполагают, что все внимание участников мероприятия будет сосредоточено на участии России, встрече лидера США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином и решением судьбы бездомных в Сан-Франциско.

Уровень представленности РФ на мероприятии был под вопросом до самого последнего момента. Однако в государственном департаменте США все же решили поработать над надлежащим участием делегации от России, хотя и с учетом требований местного законодательства и всех введенных против Москвы санкций.