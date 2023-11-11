ВОЗ сообщила о более 250 нападениях на систему здравоохранения в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 250 нападений на больницы, клиники, пациентов и машины скорой помощи в Газе с момента вторжения ХАМАСа в Израиль 7 октября, а также 25 нападений на медицинские учреждения в Израиле.

"На данный момент поступают сообщения о стрельбе возле больниц Аль-Шифа и Рантиси", - сказал он, добавив, что палестинские работники здравоохранения по-прежнему спасают жизни, несмотря на то что находятся "непосредственно на линии огня".

По словам Гебрейесуса, на прошлой неделе в секторе Газа за один день были совершены нападения на пять больниц, а за последние 48 часов были выведены из строя четыре больницы на 430 коек, сообщает NBC News. Он уточнил, что половина из 36 больниц сектора Газа и две трети центров первичной медико-санитарной помощи не функционируют, а действующие учреждения "выходят за рамки своих возможностей".