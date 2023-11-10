В США все больше стали доверять сообщениям палестинцев о количестве погибших в Газе

Разведывательное сообщество США все больше доверяет сообщениям органов здравоохранения в секторе Газа о количестве погибших в анклаве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон собрал некоторые сведения о последствиях израильских бомбардировок Газы, но их недостаточно, что подтвердить данные палестинцев или сделать собственный вывод об общих потерях. Однако американское разведывательное сообщество все больше уверено, что информация о погибших, представленная палестинцами, "примерно точна".

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена в начале эскалации конфликта называла эти цифры "ненадежными", но в последнее время перестало опровергать эти данные.