Вучич высказался о перспективе Украины и Молдавии вступить в ЕС

Вучич: Украина, Молдавия и страны Западных Балкан не скоро вступят в ЕС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина, Молдавия и страны Западных Балкан не станут частью Евросоюза в ближайшее время. Об этом сообщает «RT на Балканах».
Вучич также добавил, что не хочет врать на эту тему своим гражданам.
«Ни страны Западных Балкан, ни Украина, ни Молдавия не вступят в ЕС ни в этом году, ни в следующем, ни через год», — считает он.
Сербский президент также добавил, что у Сербии есть план развития вне Евросоюза, который был представлен Европейской комиссии.
«Конечно, это будет зависеть от наших отношений с Приштиной, и мы все это знаем. Санкций не будет. Я был прав, ведь я знаю силу Сербии и знаю, как мы можем бороться за наши интересы», — добавил он.
Ранее Вучич заявил, что страны Запада осознали нежелание Косово нормализовать отношения с Сербией.