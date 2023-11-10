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Вучич: Украина, Молдавия и страны Западных Балкан не скоро вступят в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина, Молдавия и страны Западных Балкан не станут частью Евросоюза в ближайшее время. Об этом сообщает «RT на Балканах».

Вучич высказался о перспективе Украины и Молдавии вступить в ЕС
© globallookpress.com

Вучич также добавил, что не хочет врать на эту тему своим гражданам.

«Ни страны Западных Балкан, ни Украина, ни Молдавия не вступят в ЕС ни в этом году, ни в следующем, ни через год», — считает он.

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Сербский президент также добавил, что у Сербии есть план развития вне Евросоюза, который был представлен Европейской комиссии.

«Конечно, это будет зависеть от наших отношений с Приштиной, и мы все это знаем. Санкций не будет. Я был прав, ведь я знаю силу Сербии и знаю, как мы можем бороться за наши интересы», — добавил он.

Ранее Вучич заявил, что страны Запада осознали нежелание Косово нормализовать отношения с Сербией.

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