В Иране заявили, что США не спасут Израиль

«Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, <...> это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падет», — заявил он.