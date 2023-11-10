В Иране заявили, что США не спасут Израиль
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что действия США не помогут «спасти Израиль от падения». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
По словам Салами, военная помощь США не сможет помочь Израилю и тот «обязательно падёт».
«Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, <...> это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падет», — заявил он.
Ранее появилась информация, что США поставят Израилю партию снарядов на 320 миллионов долларов.
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