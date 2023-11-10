Стало известно, когда суд ООН вынесет решение о мерах в отношении Азербайджана

Международный суд ООН в Гааге 17 ноября вынесет решение о временных мерах в отношении Азербайджана по иску Армении, обвинившей Баку в нарушении конвенции о расовой дискриминации из-за эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении инстанции, передает РИА Новости.

«В пятницу, 17 ноября 2023 года, Международный суд вынесет постановление по запросу об указании временных мер, представленному Арменией 28 сентября 2023 года по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело Армении против Азербайджана)», — сказано в сообщении суда.

В сентябре Армения подала в суд ООН иск на Азербайджан. Армянская сторона потребовала от суда принятия временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Всего таких мер десять и все они представляют требования к азербайджанской стороне.