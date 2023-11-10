В ЕС заявили о «давлении России на Армению»
Евросоюз хочет повысить сопротивляемость Армении в связи со «значительным давлением» на нее России. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель службы внешних связей ЕС, передает «РИА Новости».
«Наша политическая линия — поддержать Ереван, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим», — приводятся в тексте его слова.
Он отметил, что в настоящее время одной из основных тем обсуждений является мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. В частности, отношения стран намерены рассмотреть на заседании Совета глав МИД ЕС в Брюсселе, которое пройдет 13-14 ноября.
Также, по его словам, одним из ключевых вопросов станет поддержка Армении и возможность расширения полномочий наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, чтобы «продолжать приносить как можно больше уверенности армянам».