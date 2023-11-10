В ЕС заявили о «давлении России на Армению»

Евросоюз хочет повысить сопротивляемость Армении в связи со «значительным давлением» на нее России. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель службы внешних связей ЕС, передает «РИА Новости».

«Наша политическая линия — поддержать Ереван, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим», — приводятся в тексте его слова.

Он отметил, что в настоящее время одной из основных тем обсуждений является мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. В частности, отношения стран намерены рассмотреть на заседании Совета глав МИД ЕС в Брюсселе, которое пройдет 13-14 ноября.