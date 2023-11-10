ООН заявила о необходимости открытия дополнительных КПП в Газе
Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" является очень трудоемким процессом, необходимо открытие дополнительных КПП. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжжарик.
По словам дипломата, ООН готова увеличить поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.
"Нынешняя система очень громоздкая в том смысле, что грузовикам приходится ехать два часа на юг, где они проходят проверки и затем едут обратно два часа к КПП "Рафах", - сказал ТАСС Дюжжарик. - Это очень трудоемкий процесс".
При этом представитель ООН указал, что открытие нескольких дополнительных КПП очень сильно помогло бы процессу доставки в сектор Газа гуманитарной помощи.