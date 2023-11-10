Эксперт прокомментировал расследование взрывов на «Северных потоках»

Напомним, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. В РФ инициировали дело об акте международного терроризма. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о произошедшем, в котором заявил, что бомбы под газопроводами были заложены в июле 2022 года водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Кроме того он указывал, что решение о данных действиях было принято Байденом.

«Белый дом в свое время уже заявил, что вся фабула этой истории, изложенная Сеймуром Хершем, является выдумкой от начала до конца. И больше к этой проблеме администрация Байдена не возвращалась. Администрация Байдена заниматься этим вопросом не будет, она ушла в глухую оборону», — считает Васильев.

При этом он не исключил связи утечек, на которые опирался Херш в расследовании, и Белым домом с целью дать понять всем, что «шутить с США бесполезно» и «показать союзникам насколько далеко они способны зайти». При этом, по мнению Васильева, остается шанс, что в будущем удастся узнать правду о подрыве газопроводов, если Вашингтон надежно засекретил улики и документы по этому делу, а не уничтожил. Особенно это может произойти, если к власти придет Дональд Трамп, у которого с Байденом отношения «уже похожи на ведение военных действий», отметил эксперт.