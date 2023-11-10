Анонсирован саммит лидеров G7

"Во время председательства Италии в "семерке" центральными темами будут Африка и миграционный вопрос. На протяжении всего следующего года будут проходить мероприятия под эгидой разных министерств, однако главное событие - саммит лидеров - состоится с 13 по 15 июня в Апулии", - заявила она.