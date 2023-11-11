МИД КНР назвал цели встречи Си Цзиньпина с Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента США Джо Байдена посетит Соединенные Штаты для проведения двусторонней встречи и участия в 30-м неформальном саммите руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в сообщении МИД КНР, размещенном на официальном сайте дипломатического ведомства.

Лидеры двух стран проведут углубленный обмен мнениями по аспектам, имеющим фундаментальное значение для китайско-американских отношений. Кроме того, главы КНР и США обсудят важные вопросы, касающиеся мира и развития в глобальном масштабе, подчеркнули в министерстве иностранных дел Китая.

Что касается участия Си Цзиньпина в саммите АТЭС, то оно отражает огромное значение, которое Пекин придает международному сотрудничеству в Азии. В условиях, когда мировая экономика сталкивается с нестабильностью, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) может оставаться локомотивом глобального роста, уточнили в МИД КНР.

АТЭС является ключевой платформой для экономического сотрудничества в АТР. В рамках предстоящего саммита Си Цзиньпин выступит с речью, в которой изложит предложения Китая по стимулированию регионального и глобального роста, говорится в сообщении дипломатического ведомства.