Эрдоган выступит на саммите ОИС по урегулированию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии , который будет посвящен поиску решений мирного урегулирования кризиса в секторе Газа.

Об этом сообщила его администрация, отметив, что турецкий лидер выступит на мероприятии и проведет двусторонние встречи с лидерами стран-членов ОИС.

"Президент Эрдоган посетит Эр-Рияд 11 ноября для участия в 8-м внеочередном саммите ОИС, созванном для обсуждения проблемы агрессии Израиля в Газе. <...> Представители стран исламского мира планируют обменяться на саммите идеями о конкретных шагах, которые следует принять в складывающейся ситуации. Президент Эрдоган выступит на саммите, также планируются двусторонние встречи с его участниками", - говорится в сообщении в соцсети X (ранее Twitter).

Эрдоган сообщил ранее журналистам своего пула, что основными в повестке саммита ОИС будут вопросы мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной и скорейшего прекращения огня как его основы. Он также выразил надежду, что решения встречи в Эр-Рияде "могут стать большим шагом для прекращения агрессии Израиля в Газе".