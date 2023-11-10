В Германии заподозрили Россию в кибератаках на железнодорожную компанию

Власти Германии заподозрили «пророссийскую хакерскую группировку» NoName057(16) в кибератаках на железнодорожную компанию Deutsche Bahn. Об этом сообщает Spiegel .

«Корпоративный сайт Deutsche Bahn несколько раз был недоступен в течение коротких периодов времени», — отмечает издание.

По мнению газеты, данные атаки были совершены хакерской группировкой, якобы ориентированной на Россию. 1 ноября ее представители опубликовали в канале в Telegram призыв к взлому интернет-порталов Германии. Согласно отчету Федерального министерства внутренних дел ФРГ, атаки также предполагалось провести на веб-сайты, принадлежащие Министерству обороны.