Пашинян оценил степень согласованности мира с Азербайджаном

«Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано», — сказал он во время выступления на Парижском форуме мира.