Пашинян оценил степень согласованности мира с Азербайджаном
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать согласованным на 70%, если Баку подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.
«Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано», — сказал он во время выступления на Парижском форуме мира.
Пашинян отметил, что речь идет в первую очередь о подтверждении территориальной целостности Армении.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня и достичь соглашения между силами Карабаха и Баку. Позже Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работы над которым активизировались с начала 2023 года.