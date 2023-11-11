Больница в Газе может закрыться через три часа из-за нехватки топлива

Больница «Аль-Кудс» может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах, — говорится в официальном пресс-релизе палестинского общества Красного Полумесяца.