ЕС рассматривает введение новых санкций против представителей ХАМАС
Страны Евросоюза изучают возможность введения санкций против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.
Он напомнил, что в ЕС ХАМАС уже более 20 лет «считают террористической организацией».
«Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список», — сказал источник.
Также, по его словам, страны ЕС могут рассмотреть возможности борьбы с финансированием палестинского движения и «открыты к таким идеям». Источник отметил, что ситуация на Ближнем Востоке станет главной темой заседания глав МИД Евросоюза, которое пройдет 13 ноября.
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