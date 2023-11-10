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ЕС рассматривает введение новых санкций против представителей ХАМАС

Страны Евросоюза изучают возможность введения санкций против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

ЕС рассматривает введение новых санкций против представителей ХАМАС
© РИА Новости

Он напомнил, что в ЕС ХАМАС уже более 20 лет «считают террористической организацией».

«Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список», — сказал источник.

Также, по его словам, страны ЕС могут рассмотреть возможности борьбы с финансированием палестинского движения и «открыты к таким идеям». Источник отметил, что ситуация на Ближнем Востоке станет главной темой заседания глав МИД Евросоюза, которое пройдет 13 ноября.

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