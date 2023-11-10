ЕС рассматривает введение новых санкций против представителей ХАМАС

Страны Евросоюза изучают возможность введения санкций против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Он напомнил, что в ЕС ХАМАС уже более 20 лет «считают террористической организацией».

«Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список», — сказал источник.