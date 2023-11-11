Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу санкций в отношении Ирана

В Евросоюзе наблюдаются разногласия относительно возможности введения новых санкций против Ирана за оказываемую им поддержку палестинскому движению ХАМАС. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

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«ЕС обсуждает ужесточение санкций против Ирана за его поддержку ХАМАС, но среди дипломатов ЕС существует серьезный раскол по поводу того, является ли это хорошей идеей», — сказано в сообщении издания.

По данным Politico, в ряде стран Евросоюза считают, что новые санкции могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что Израиль и США оказывают давление на ЕС, чтобы он ввел дополнительные ограничения в отношении ХАМАС.

До этого сообщалось, что Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей палестинского радикального движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. После нее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она «безоговорочно» осудила «нападение, совершенное террористами ХАМАС на Израиль».

10 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что масштабы войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС неизбежно возрастут.