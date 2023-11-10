Блинкен обсудил с Моди Украину и Ближний Восток

"Госсекретарь Энтони Блинкен и премьер-министр Моди подтвердили общее видение США и Индией тесного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальных вызовов", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.

В частности, стороны обсудили украинский и ближневосточный конфликты, а также стратегическое партнерство.

Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провели встречу в формате 2+2 с индийскими коллегами - министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром и министром обороны Раджнатхом Сингхом. Переговоры в таком формате Вашингтон и Нью-Дели проводят ежегодно последние пять лет.