Госпиталь в Газе может закрыться уже через три часа из-за дефицита топлива

Больница "Аль-Кудс", расположенная на севере сектора Газа, может прекратить свою работу уже в ближайшие три часа из-за нехватки топлива для функционирования ее электрических генераторов. Об этом сообщается в аккаунте Палестинского общества Красного полумесяца (PRSC) на платформе X (бывший Twitter).

В заявлении указано, что 500 пациентов госпиталя и раненых мирных жителей больше не смогут получить медицинскую помощь. Жизни младенцев в инкубаторах и людей, которые находятся в отделении интенсивной терапии, окажутся под угрозой.

"Больница "Аль-Кудс" может закрыться в ближайшие три часа из-за отсутствия топлива и неприбытия помощи", — указано в публикации.

7 ноября военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по зданию, которое находится рядом с больницей "Аль-Кудс". В пресс-службе израильских войск объяснили, что атака была организована из-за нахождения в указанном строении членов палестинского движения ХАМАС. Через три дня Палестинское общество Красного полумесяца заявило о боевых столкновениях в районе госпиталя "Аль-Кудс". В то же время бойцы ЦАХАЛ обстреляли больницу, из-за чего пострадали несколько десятков человек.