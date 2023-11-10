Посла Израиля вызвали в МИД ЮАР

"9 ноября 2023 года МИД вызывал посла Израиля в ЮАР Белоцерковски с тем, чтобы обсудить недавнее неудачное поведение посла в связи с разворачивающейся трагической палестино-израильской войной,- отмечается в нем. - Генеральный директор МИД Зане Дангор выразил серьезную обеспокоенность ЮАР по поводу нынешнего развития событий, особенно в отношении нападений на сектор Газа, в результате которых более 10 500 мирных жителей, в том числе более 4 300 детей, были убиты в ходе израильских авиаударов и наземных атак на жителей Газы. Дангор заявил, что ЮАР осудила нападения ХАМАС на мирных жителей и указала, что эти действия должны быть расследованы на предмет военных преступлений. Он добавил, что ответ Израиля был незаконным, и заявил, что ЮАР хочет, чтобы Международный уголовный суд (МУС) расследовал действия руководства Израиля на предмет обвинений в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде".