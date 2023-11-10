Названа дата встречи Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«Байден действительно встретится с Си Цзиньпином в районе Сан-Франциско 15 ноября», — приводятся в тексте его слова.

Точное место встречи представитель Белого дома не стал называть «по соображениям безопасности». При этом он отметил, что переговоры могут быть посвящены вопросам двухсторонних отношений, важности укрепления открытых линий связи между странами и ответственном управлении конкуренцией Вашингтона и Пекина.