Байден встретится с Си Цзиньпином в Сан-Франциско

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Джо Байден проведёт двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско.

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«Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ожидается, что главы двух стран обсудят отношения между государствами,а также необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации.