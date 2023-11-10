Байден встретится с Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Джо Байден проведёт двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско.
«Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ожидается, что главы двух стран обсудят отношения между государствами,а также необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации.
Ранее Байден продлил действие режима чрезвычайного положения в стране, который был введён ранее из-за угрозы национальной безопасности от инвестиций в китайскую экономику.