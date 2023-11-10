Оппозиция в Польше утвердила кандидатуру на пост премьера

Коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердили кандидатуру Дональда Туска на должность будущего премьер-министра страны. RT на русском
кандидатами на должность вице-премьеров стали лидер Польской крестьянской партии, входящей в структуру объединения «Третий путь», представитель левых сил Кшиштоф Гавровский и Владислав Косиняк-Камыш. Газета.Ru
С 2007 по 2014 году Туск уже был премьером Польши. В 2014 году он стал председателем Евросовета, а в 2017 году был переизбран на этот пост. Деловая газета "Взгляд"