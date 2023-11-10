WSJ: все больше политиков и бизнесменов пропадают в Китае
Все больше политиков и предпринимателей пропадают в Китае без вести. Как сообщает газета The Wall Street Journal, в список пропавших попали генеральный директор платформы DouYu Чэнь Шаоцзе и председатель фармацевтической компании Чжао Бинсян.
В публикации отмечается, что журналисты не смогли связаться ни с Чэном, ни с Чжао.
«Они присоединились к растущему списку китайских руководителей, которые исчезли или были задержаны в этом году», — пишет газета.
Предприниматели из Китая называют происходящее «неопределенным политическим климатом». При этом исчезают не только бизнесмены, но и политики. В частности, летом из поля зрения пропали главы МИД и Минобороны Китая, которых после отстранили от должностей.
Напомним, что об исчезновении главы DouYu Чэня Шаоцзе ранее сообщала газета Financial Times. По информации источников издания, бизнесмена задержали после того, как регуляторы обнаружили на платформе материалы, относящиеся к порнографии и азартными играм — и первое, и второе незаконно в КНР. Несколько недель назад его доставили на допрос, после чего он перестал выходить на связь.