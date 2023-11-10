WSJ: все больше политиков и бизнесменов пропадают в Китае

Все больше политиков и предпринимателей пропадают в Китае без вести. Как сообщает газета The Wall Street Journal, в список пропавших попали генеральный директор платформы DouYu Чэнь Шаоцзе и председатель фармацевтической компании Чжао Бинсян.

© Unsplash

В публикации отмечается, что журналисты не смогли связаться ни с Чэном, ни с Чжао.

«Они присоединились к растущему списку китайских руководителей, которые исчезли или были задержаны в этом году», — пишет газета.

Предприниматели из Китая называют происходящее «неопределенным политическим климатом». При этом исчезают не только бизнесмены, но и политики. В частности, летом из поля зрения пропали главы МИД и Минобороны Китая, которых после отстранили от должностей.