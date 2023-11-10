Оппозиция в Польше утвердила кандидатуру Туска на пост премьера

Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на соглашение сторон.

Отмечается, что спикером парламента на два года может стать лидер партии «Польша 2050» Шимон Холовня, после чего его сменит Малгожата Кидава-Блоньская из команды Туска.