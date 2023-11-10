Оппозиция в Польше утвердила кандидатуру Туска на пост премьера
Коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердили кандидатуру Дональда Туска на должность будущего премьер-министра страны.
Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на соглашение сторон.
Отмечается, что спикером парламента на два года может стать лидер партии «Польша 2050» Шимон Холовня, после чего его сменит Малгожата Кидава-Блоньская из команды Туска.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что решил внести в сейм кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра страны.