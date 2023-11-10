Западные СМИ уволили корреспондента, снимавшего атаку ХАМАС на Израиль

Агентство Associated Press (AP) и телеканал CNN сообщили, что больше не работают с фотожурналистом Хасаном Эслайей, которого Израиль обвинил в сотрудничестве с ХАМАС. Об этом говорится в сообщении CNN.

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По информации издания, и CNN, и Associated Press иногда сотрудничали с Хасаном Эслайей, фотограф-стрингер значился у них фрилансером. Но теперь они прекратили с ним всякое сотрудничество. В AP также отметили, что ни один репортер агентства не был 7 октября на границе между Израилем и Газой и не пересекал линию разграничения.

В CNN также отметили, что Эслайя не был у них в штате, но время от времени выполнял для них работу.

Руководитель израильской Правительственной пресс-службы Ницан Чен потребовал объяснений от глав AP, Reuters, CNN и The New York Times за работу их фоторепортеров в зоне нападения боевиков ХАМАС 7 ноября. Израильские власти обеспокоил доклад неправительственной организации Honest Reporting, в котором говорилось о причастности журналистов этих СМИ к вторжению радикалов и последовавшими жертвами среди военных и мирных жителей.